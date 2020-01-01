صقيع وأمطار بالقاهرة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو حتى الجمعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء، أول أيام العام الجديد، يكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن البرودة تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الأربعاء، أن فرص سقوط الأمطار لا تزال موجودة في السواحل الشمالية، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، ومن المتوقع أن تصل الأمطار على بعض المناطق من القاهرة غدا الخميس وبعد غد الجمعة مع استمرارها في السواحل الشمالية، وتكون حدتها من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع: يوجد انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بواقع 3 درجات، لودرجات الحرارة على السواحل الشمالية تصل لـ 16 - 10 درجة والقاهرة 17 - 10 ، شمال الصعيد 18 - 6، وجنوب الصعيد 20- 8 درجة.

وأكد شاهين أن حركة الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية اليوم وتكون وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى أضطراب حركة الملاحة البحرية للبحر الأبيض والمتوسط والبحر الأحمر، ويمتد نشاط الرياح غدا الخميس من السواحل الشمالية والقاهرة وحتى شمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.​