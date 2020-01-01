مع بداية العام الجديد.. إطلاق "أبليكشن" لمترو الأنفاق لتقديم الخدمات

"تحيا مصر": سكان الدقي وشيراتون ودمياط وطنطا يستقبلون العام الجديد

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مترو الأنفاق، تطوير الموقع الإلكتروني للشركة http://www.Cairometro.gov.eg، وكذلك إطلاق أبليكشن للمحمول باسم مترو القاهرة ECM للغة العربية و( Cairo metro ECM) للغة الإنجليزية.

وأضافت الشركة، في بيان الأربعاء، أن الخدمة تبدأ على نظام الأندرويد بدءا من اليوم، على أن تبدأ على نظام نسخة iOS ،15 يناير الجاري، بهدف توفير كافة الخدمات التي يتطلب الحصول عليها بداية من التوجه إلى شبابيك الحجز أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

وتقدم الشركة العديد من الخدمات للركاب منها:

خدمة التواصل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل مثل (فيس بوك - واتس أب)

قناة إعلامية مرئية خاصة بشركة المترو على موقع (YouTube).

معلومات تهم الراكب مثل (التغطية التأمينية من شركة المترو للركاب بالتعاون مع مجمعة التأمين).

خدمة (رحلتي) وبها خطة الرحلة والربط مع خرائط جوجل العالمية وتوصيف الرحلة بالخطوط الثلاثة (محطة القيام والوصول- وبيان المحطات خلال الرحلة - وزمن الرحلة) وبها وضع خريطة للمترو للخطوط الثلاثة لمساعدة الراكب في معرفة مسار الرحلة.

الربط مع خرائط جوجل العالمية لتحديد أقرب محطة للراكب من خلال الموبايل أبليكيشن - محطات هامة موضح بها المعالم الهامة القريبة من محطات المترو لتسهيل عملية الوصول تعريف الراكب بالمخالفات والغرامات وتحديد أسعارها لتجنب الوقوع بها.

خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وبيان الخدمات المقدمة مثال (الكراسي المتحركة- المصاعد الكهربائية- تخصيص شبابيك مجهزة للتذاكر- تخصيص أماكن في القطارات الجديدة- تركيب إنذارات صوتية وضوئية للمساعدة بصرياً أو سمعيا.

خدمة الاشتراكات وبها بيان (أماكن مكاتب الاشتراكات- طريقة استخراج الكارت الذكي- أسعار التذاكر والاشتراكات- وتقسيم مناطق الاشتراكات- المحفظة النقدية للكارت الذكي) تمهيداً لتطبيق خدمة الدفع الإلكتروني.

طريقة حساب عدد المناطق المخصصة للاشتراك من خلال مناطق الاشتراكات.

خدمة استقبال الشكاوي الحكومية الموحدة - الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات المقدمة لشركة المترو.

خدمة "سلامتك تهمنا" ويتم بها توضيح إرشادات السلامة للركاب.

خدمة مشروعات تطوير مترو الأنفاق لتعريف الجمهور بالإجراءات التي تتخذها شركة المترو لتحسين الخدمات مثل مشروعات: القطارات الجديدة - السلالم الكهربائية الجديدة والمصاعد - تطوير المحطات ... وخلافه.

خدمة المناقصات والمزايدات الخاصة وبها يتم عرض تفاصيل كل المناقصات والمزايدات مع إمكانية تحميل ملفات المناقصة للاطلاع قبل الشراء لكراسة الشروط.

خدمة التسويق للمحلات والمساحات التجارية وبيان كيفية التعاقد والأنشطة للشركات المتواجدة بالمحطات وطرق التواصل مع إدارة التسويق للانتفاع بالخدمات المقدمة.

خدمة الامتيازات والنشاط الإعلاني ويشمل كيفية التعاقد على مساحات إعلانية.​

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مترو الأنفاق، تطوير الموقع الإلكتروني للشركة http://www.Cairometro.gov.eg، وكذلك إطلاق أبليكشن للمحمول باسم مترو القاهرة ECM للغة العربية و( Cairo metro ECM) للغة الإنجليزية.

وأضافت الشركة، في بيان الأربعاء، أن الخدمة تبدأ على نظام الأندرويد بدءا من اليوم، على أن تبدأ على نظام نسخة iOS ،15 يناير الجاري، بهدف توفير كافة الخدمات التي يتطلب الحصول عليها بداية من التوجه إلى شبابيك الحجز أو مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

وتقدم الشركة العديد من الخدمات للركاب منها:

خدمة التواصل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل مثل (فيس بوك - واتس أب)

قناة إعلامية مرئية خاصة بشركة المترو على موقع (YouTube).

معلومات تهم الراكب مثل (التغطية التأمينية من شركة المترو للركاب بالتعاون مع مجمعة التأمين).

خدمة (رحلتي) وبها خطة الرحلة والربط مع خرائط جوجل العالمية وتوصيف الرحلة بالخطوط الثلاثة (محطة القيام والوصول- وبيان المحطات خلال الرحلة - وزمن الرحلة) وبها وضع خريطة للمترو للخطوط الثلاثة لمساعدة الراكب في معرفة مسار الرحلة.

الربط مع خرائط جوجل العالمية لتحديد أقرب محطة للراكب من خلال الموبايل أبليكيشن - محطات هامة موضح بها المعالم الهامة القريبة من محطات المترو لتسهيل عملية الوصول تعريف الراكب بالمخالفات والغرامات وتحديد أسعارها لتجنب الوقوع بها.

خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وبيان الخدمات المقدمة مثال (الكراسي المتحركة- المصاعد الكهربائية- تخصيص شبابيك مجهزة للتذاكر- تخصيص أماكن في القطارات الجديدة- تركيب إنذارات صوتية وضوئية للمساعدة بصرياً أو سمعيا.

خدمة الاشتراكات وبها بيان (أماكن مكاتب الاشتراكات- طريقة استخراج الكارت الذكي- أسعار التذاكر والاشتراكات- وتقسيم مناطق الاشتراكات- المحفظة النقدية للكارت الذكي) تمهيداً لتطبيق خدمة الدفع الإلكتروني.

طريقة حساب عدد المناطق المخصصة للاشتراك من خلال مناطق الاشتراكات.

خدمة استقبال الشكاوي الحكومية الموحدة - الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات المقدمة لشركة المترو.

خدمة "سلامتك تهمنا" ويتم بها توضيح إرشادات السلامة للركاب.

خدمة مشروعات تطوير مترو الأنفاق لتعريف الجمهور بالإجراءات التي تتخذها شركة المترو لتحسين الخدمات مثل مشروعات: القطارات الجديدة - السلالم الكهربائية الجديدة والمصاعد - تطوير المحطات ... وخلافه.

خدمة المناقصات والمزايدات الخاصة وبها يتم عرض تفاصيل كل المناقصات والمزايدات مع إمكانية تحميل ملفات المناقصة للاطلاع قبل الشراء لكراسة الشروط.

خدمة التسويق للمحلات والمساحات التجارية وبيان كيفية التعاقد والأنشطة للشركات المتواجدة بالمحطات وطرق التواصل مع إدارة التسويق للانتفاع بالخدمات المقدمة.

خدمة الامتيازات والنشاط الإعلاني ويشمل كيفية التعاقد على مساحات إعلانية.​