التضامن: غدا الخميس آخر موعد للتقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

كتبت- ياسمين سليم:

قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن غدا الخميس هو آخر موعد لقبول طلبات التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لاختيار مشرفي حجيج بيت الله الحرام لموسم حج 1441هـ / 2020م، وذلك للراغبين من أعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية.



وبحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الأربعاء، طالب عبد الموجود الراغبين بالاشتراك في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية للموسم الجديد بسرعة التقديم، مشيرا إلى أن التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وأضاف أنه يتم تقديم طلبات الإشراف يدوياً للمديرية التابع لها المرشح وذلك وفقاً لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ويتم استيفاؤه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية، بالإضافة إلى كافة المستندات اللازمة للترشيح.

وأشار إلى أن هذه المستندات تتضمن الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية، وصورة المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية، وبطاقة الرقم القومي، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو، وصورة لائحة النظام الأساسي للجمعية.



وذكر عبد الموجود، أن عدد الطلبات المقدمة حتى مساء أمس الثلاثاء بلغ 850 طلباً، موضحا أنه من المقرر اختيار عدد 270 مشرفا بواقع مشرف لكل 45 حاجا، مع مراعاة اختيار العناصر الشابة القادرة على أداء المهام الإشرافية حرصاً على توفير سبل الرعاية للحجاج.

وأوضح أنه سيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت في وقت سابق عن فتح باب قبول الترشيح لأعضاء البعثة الإشرافية من الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف على حجاج الجمعيات خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 وحتى الثاني من يناير 2020، وذلك وفقا للشروط والقواعد الخاصة المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام.