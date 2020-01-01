بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لبحث الملفات العاجلة

كتب- محمد سامى:

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى،برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس رئيس مجلس الوزراء، بحضور جميع الوزراء.

وكان مددبولي قد تفقد ممشى أهل مصر بكوبري 15 مايو حتى كوبري امبابة بحضور وزراء الري والإسكان ومحافظ القاهرة، وذلك قبل بدء الاجتماع.