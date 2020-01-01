نقل الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة محولات محطة محولات الرمال السوداء

محمد صلاح



وقعت أمس المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الكنسورتيوم المكون من الشركات Consortium MEGA (Egypt) – Sieyuan (China) عقد لإنشاء محطة محولات محطة محولات ملاحة منيسى (الرمال السوداء) جهد 66/11 ك.ف، سعة 2ᵡ25 م.ف.أ ، من النوع التقليدي داخل المبنى (AIS) شاملة توريد المحولات الرئيسية،

أوضحت مشالى فى تصريحات لها، أن عملية إنشاء محطة محولات ملاحة منيسى (الرمال السوداء )تهدف لمجابهة الأحمال بمنطقة كهرباء الدلتا ،

وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 122,7 مليون جنيه مصرى ، يتم تمويلها ضمن المشروعات الاستراتيجية بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ أمر الإسناد .

كما أضافت أن حجم الأعمال المطلوبة يتضمن عدد (6) خلية خطوط جهد 66 ك.ف + عدد (1) خلية رابط قضبان جهد 66 ك.ف ، وعدد (2) خلية خط مستقبلية ، وعدد (2) محول رئيسي سعة 2x25 م.ف.أ ، وعدد (2) موزع جهد 11 ك.ف ، وعدد (2) مكثف سعة 9 م.ف.أ.ر ، بالإضافة إلى مهمات الوقاية والاتصالات والأعمال المدنية للمحطة،

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.