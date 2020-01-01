بدء الندوة التثقيفية الثانية بين الأزهر والقوات المسلحة بدقيقة حداد لأرواح الوطن

كتب - محمود مصطفى:

بدأت صباح الأربعاء، الندوة التثقيفية الثانية بين الأزهر والقوات المسلحة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، حول تنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

واستهلت الندوة أعمالها بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، لأحد طلاب الأزهر الشريف.

ويحضر الندوة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، وقائد قوات الدفاع الشعبي، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد كبير من وعاظ وواعظات الأزهر.

وتأتي الندوة ضمن التعاون بين الأزهر الشريف و القوات المسلحة وفي ضوء البرنامج التنسيقي بين الأزهر الشريف و"قيادة قوات الدفاع الشعبي ، بشأن توعية المجتمع المدني بالجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.