الجيش الثاني الميداني يواصل جهوده للتخفيف عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا

كتب - محمد سامي:

قدم الجيش الثاني الميداني الدعم لأهالي قرية أبو طفيلة بمحافظة الإسماعيلية، والتي يقطن بها أكثر من 120 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تم توزيع 500 حصة غذائية مجانية و(200) بطانية على أهالي القرية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كما تم دفع القوافل الطبية في مختلف التخصصات (باطنة، رمد، أطفال، نساء، وتوليد، جلدية، ومعمل تحاليل، وصيدلية)، لتقديم الدعم الطبي بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر إحتياجًا.

وقال بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي إنطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة، واستمرارًا لجهودها الإنسانية في تقديم الإحتياجات الأساسية للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

من جانبهم قدم أهالي القرية الشكر إلى القوات المسلحة، التى تحرص على تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهلهم، مؤكدين على ثقتهم التامة بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب من جذوره وتطهير أرض سيناء الغالية.