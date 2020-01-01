مبادرات و100 مليون صحة.. حصاد الرعاية الصحية لـ"تحيا مصر" في 2019

كتب - محمد عبدالناصر:

حرص صندوق "تحيا مصر"، على إحداث نقلة نوعية في مستوى آداء خدماته خلال عام 2019، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات تكفل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينيهم على احتياجات المعيشة، وتحسين حياتهم فضلا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم خدماته تدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة.

ويستعرض حصاد الرعاية الصحية لصندوق تحيا مصر خلال عام 2019 :

وقال تامر عبدالفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الرعاية الصحية حصلت على نصيب الأسد من مشروعات الصندوق هذا العام، وكانت البداية مع مبادرة نور حياة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يناير الماضي لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية مستهدفة مليوني مواطن و5 ملايين تلميذ خلال 3 سنوات.

وشرع الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية في السابع من فبراير الماضي، ونجح في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لنحو 111 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، و599 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية، كما تم إجراء 7 آلاف و975 عملية لعلاج المياه البيضاء، و توفير 59 ألف و855 نظارة طبية للبالغين، وصرف العلاج لـ49 ألف و850 حالة، كما تم تسليم 62 ألف و804 نظارات لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي شملت 16 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، الغربية ، القليوبية، المنوفية، الفيوم، المنيا، بني سويف، الجيزة، دمياط، بورسعيد ، مطروح، كفر الشيخ، والإسكندرية.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق إلى أهمية الشراكات التي عقدت لتنفيذ المبادرة، حيث تم الاتفاق مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية للمساهمة في توفير الكوادر الطبية المتخصصة وكذلك إجراء العمليات الجراحية من خلال 17 مستشفى تابع لها، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية من خلال 3 مستشفيات تابعة لها، ومستشفيات القطاع الخاص ومنها مغربي، وأي فيجن وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديريات الصحة بكل محافظة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسهيل مهام القوافل الطبية داخل المدارس، فضلا عن التعاون المثمر مع مختلف منظمات المجتمع المدني.

كما استكمل صندوق تحيا مصر، مسيرته في مواجهة فيروس سي، بشراكته الناجحة مع وزارة الصحة والسكان، حيث وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مواطن مجانا وكذلك والكواشف الطبية المستخدمة في القوافل، بالإضافة إلى الدعم المستمر الذي يقدمه مركز صندوق تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، الذي يخدم محافظات جنوب الصعيد، ووفر مشقة السفر على المرضى بهذه المحافظات.

كما اعتبرت وزارة الصحة والسكان مركز صندوق تحيا مصر الأول على مستوى المراكز المشاركة في حملة 100 مليون صحة.

كما دشن الصندوق حملة في إطار دوره كمراقب لعملية المسح الطبي لمبادرة 100 مليون صحة، والتي استهدفت توعية المواطنين والتعريف بخطوات المسح الطبي للكشف عن الفيروس، من خلال 8 وحدات متنقلة، مجهزة لإجراء المسح الطبي، وذلك لتدعيم نقاط المسح الطبي الثابتة بمختلف الوحدات الصحية ومجالس الأحياء.

في ذات السياق تشكل نسبة وفيات الأطفال المبتسرين على المستوى العالمى من 32 إلى44% من أسباب الوفيات عند الأطفال دون الخامسة، وتبلغ نسبة الوفيات بين الأطفال المبتسرين في مصر 20 % بسبب نقص الحضانات، ومن ثمة بدأ صندوق تحيا مصر في توزيع 306 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع البنك التجاري الدول (CIB) وذلك على المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني عجزا في الحضانات، ضمن حملة بعنوان (يوم جديد).

كما حرص صندوق تحيا مصر على التوعية بمشكلات الأطفال المبتسرين في مصر، حيث شهد عام 2019 احتفاء الصندوق باليوم العالمي للطفل المبتسر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، وذلك بإضاءة برج القاهرة باللون الأرجواني تزامنا مع قيام 60 دولة حول العالم بهذا التقليد، وهو إضاءة معالمها الشهيرة وتزينها باللون الأرجواني للتوعية بأخطار الولادة المبكرة وسبل مواجهتها.