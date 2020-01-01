"سجون بلا غارمين" وتجهيزات زواج.. حصاد الدعم الاجتماعي لـ"تحيا مصر" في 2019

كتب - محمد عبدالناصر:

حرص صندوق "تحيا مصر"، على إحداث نقلة نوعية في مستوى آداء خدماته خلال عام 2019، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات تكفل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينيهم على احتياجات المعيشة، وتحسين حياتهم فضلا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم خدماته تدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة.

ونستعرض حصاد الدعم الاجتماعي لصندوق تحيا مصر خلال عام 2019:

يقول تامر عبدالفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن عام 2019 شهد تنوعا كبيرا في مشروعات الصندوق الموجهة للدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أنه خلال عام 2019 قام الصندوق بإطلاق مبادرة دكان الفرحة لتعمل على شقين، الأول يتضمن تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، لدعم الطلاب المعدة لهم دراسات حالة اجتماعية بالتنسيق مع إدارات رعاية الطلاب بكل جامعة، وإدخال روح البهجة بين الطلاب، لاسيما أنه تم مراعاة الجانب المعنوي في تنظيم المعارض بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة بدون مقابل.

وقام الصندوق بتوزيع نحو 107 ألاف قطعة ملابس استفاد منها نحو 35 ألف مواطن، وذلك في معارض نظمها الصندوق في جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، بالإضافة إلى توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، فضلا عن توزيع 10 آلاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية وعدد من الدراجات على الأطفال لإدخال روح البهجة والفرحة عليهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.

أما الشق الثاني من مبادرة دكان الفرحة فتم توجيهه لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية لتوفير تجهيزات الزواج للفتيات وتشمل: بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.

وتتم عملية اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج من خلال عدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن: وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري وموقف عمل الفتاة من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال عام 2019 نظم الصندوق حفلا ضخما شهد تسليم 100 عروس لتجهيزات الزواج في إطار المبادرة، وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والموضة لمشاركات الفتيات فرحة استلام التجهيزات.

كما شهد عام 2019 ثمرة المبادرة الرئاسية (سجون بلا غارمين) وذلك بعد الإفراج عن 5 آلاف غارم وغارمة، وكانت للصندوق المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة الإنسانية، حيث تم سداد ديون الغارمين والغارمات طبقا للشروط والقواعد المتبعة، بحيث يتم سداد ديون الغارم أو الغارمة بعد دراسة حالته والتأكد من استحقاقه الاستفادة من المبادرة بحيث يكون المستحق محبوسا على ذمة قضية استدانة فقط وليس على ذمة قضايا أخرى.

كما استكمل الصندوق خلال عام 2019 توزيع لحوم الهدي بالتنسيق مع بنك التنمية الإسلامي بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، واستفاد منها نحو نصف مليون مواطن حتى الآن.

وشهد عام 2019 أيضا نجاح البرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى الذي يتشارك في تنفيذه صندوق تحيا مصر مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج بنهاية العام 2019 نحو 23 ألف طفل، من بينهم 6 آلاف و96 طفل بلا مأوى، و12 ألف و983 طفل يعمل بالشارع، ودمج 3 آلاف و891 طفل مع أسرهم من جديد كما تم خلال العام 2019 توسيع مجال عمل الوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج لتشمل 13 محافظة بدلا من 10 محافظات.

ولم يكن الصندوق ببعيد عن رعاية ذوي القدرات الخاصة، حيث شارك في تأسيس أول صندوق استثماري خيري تحت اسم "عطاء" بمساهمة قدرها 80 مليون جنيه، لتخصص عوائده في توفير تمويل مستدام لرعاية ذوي القدرات الخاصة في مجالات التشخيص، العلاج، توفير الأجهزة التعويضية، التعليم، المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل، الدمج المجتمعي، والبرامج المختلفة التي تدعمهم.