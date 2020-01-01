رفع كفاءة 1250 منزلًا فى 43 قرية.. حصاد التنمية العمرانية لـ"تحيا مصر" في 2019

كتب - محمد عبدالناصر:

حرص صندوق "تحيا مصر"، على إحداث نقلة نوعية في مستوى آداء خدماته خلال عام 2019، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات تكفل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينيهم على احتياجات المعيشة، وتحسين حياتهم فضلا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم خدماته تدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة.

ونستعرض حصاد التنمية العمرانية لصندوق تحيا مصر خلال عام 2019:

يقول تامر عبدالفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن يد صندوق تحيا مصر امتدت بالعمران في أكثر من 12 محافظة خلال عام 2019، حيث قام الصندوق بتنفيذ البرتوكول الثالث مع جمعية الأورمان لتطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية من القرى الأكثر فقرًا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي أقل من 6 أشهر تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وتضمنت إعمار ورفع كفاءة 1250 منزلا متهدما في 42 قرية حماية لأسرها من قسوة الشتاء، حيث شملت الأعمال: تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم الحوائط وإقامة الاسقف، حتى تستقبل هذه الأسر فصل الشتاء في مسكن امن.

وشملت المرحلة الأولى أعمال التطوير في القرى التالية:

1. كلح الجبل، الرديسية بمركز ادفو بمحافظة أسوان.

2. نجوع الشغب و الدبابية والمعلا بمركز اسنا، حاجر العديسات قبلي بمركز الطود والشيخ عامر بمركز القرنة، الرياينة بمركز ارمنت بمحافظة الأقصر .

3. العليقات، وحجازه بمركز قوص بمحافظة قنا.

4. الواقات بمركز طما، الحرجة قبلي بمركز البلينا بمحافظة سوهاج .

5. عرب العوامر بمركز ابنوب ، العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

6. الروبي، الحضاره، الواسطي، البحرين، الميمو، والست ميره بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

7. العواونه، ميانه، شاويش، و معصره نعسان بمركز اهناسيا، وزرابي الحيبة، نجع حمد بمركز الفشن، و الشيخ خطاب بمركز سمسطا، وتزمنت الغربية بمحافظة بني سويف.

8. الشهابيه، بعبش، عرفه بمركز طاميه، و الحبون بمركز سنورس، والبرنس، فوز، ،رحمي، وعزبة عاشور بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.

9. لحوم، وسيدي دنين بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

10. شبراهور، وطماي الزهايره بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية .

11. ميت المخلص وشرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية .

12. البكارشة، و كفر المسلمية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، والسيدات المعيلات.

ويضيف أنه بتنفيذ البرتوكول الثالث لتطوير المنازل سيكون هناك 10 آلاف منزل تم تطويرها لتوفر سكنا آمنا لأسرها.

في ذات السياق شهد عام 2019 توقيع صندوق تحيا مصر، برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير يتم بموجبه تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة لعدد 3 قرى من القرى الأكثر فقرًا بمركز طهطا في محافظة سوهاج، وهي قرى: (الشيخ زين الدين - السوالم - عرب بخواج) بهدف إحداث تنمية متكاملة بالقرية المستهدفة وذلك من خلال تنفيذ عدد 23 تدخلا تنمويًا في مجالات (الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعي- الخدمات الرياضية - التمكين الاقتصادي - الخدمات البيطرية)، والتي تنعكس على تحسين مستوى الحياة لأهالي القرى، ومنها:

-دعم قطاع الصحة بالقرى (رفع الكفاءة الإنشائية لوحدتين صحيتين وتوفير التجهيزات الطبية الكاملة و إقامة القوافل الطبية وتوفير الكوادر الطبية).

-إحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث

-تنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي وتوفير تمويل مشروعات صغيرة

-دعم الخدمات التعليمية بتطوير ٩ منشآت تعليمية وتوفير التجهيزات والأثاث لكامل المدارس وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية.

-التطوير الإنشائي للوحدة البيطرية، وإقامة القوافل البيطرية وتوفير التجهيزات، وورفع كفاءة مقدمي الخدمة.

-التطوير الانشائي لمركزي شباب بالقرى، والتطوير الإنشائي للمباني الملحقة بها ، تجهيز غرفة الحاسب الآلي، توفير ألعاب ترفيهية وأدوات رياضية للمركز، وتوفير شاشات عرض.

-دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أجهزة تعويضية.

كما استكمل الصندوق شراكاته الناجحة بتوقيع برتوكولي تعاون مع صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المتكاملة في قرية الشيخ زين الدين بمحافظة سوهاج، وتشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية المشتركة والتي تخدم حوالي 581 طالبا فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية وتطوير عدد 30 منزل بقريتي السوالم وعرب بخواج.

وخلال عام 2019 شارك صندوق تحيا مصر في فرش وتأثيث 6 آلاف وحدة سكنية بمدينة تحيا مصر بالأسمرات وحي المحروسة، تمهيدا لتسكين الأسر المنقولة من المناطق المهددة للحياة كالمقطم ومنشاة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب.

وتضمن الفرش والتأثيث بكل وحدة سكنية: غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، غرفة معيشة، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، شاشة ال سي دي.

كما شرع الصندوق خلال عام 2019 في اتخاذ إجراءات تدبير فرش وتأثيث 3 آلاف وحدة سكنية إضافية خلال الفترة القادمة ليصل إجمالي الوحدات التي يشارك الصندوق في تأسيسها إلى 9 آلاف وحدة سكنية من خلال اللجنة العليا لتأثيث الوحدات.

وفي أقصى جنوب مصر شارك صندوق تحيا مصر وزارة التخطيط في تنفيذ مشروعات تنمية مركز نصر النوبة بأسوان وباقي مراكز المحافظة، حيث تضمنت خطة التنمية عدد ١٤ مشروع بمجالات التنمية العمرانية المختلفة : 4 مشروعات في قطاع الإسكان، 3 مشروعات بقطاع الرعاية الصحية، ومشروعين لمياه الشرب، ومشروعين للصرف الصحي، ومشروعين للحماية المدنية، ومشروع للشباب والرياضة.

وخلال عام 2019 تم الانتهاء من مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلي بسعة 18 سريرا، ومشروع إنشاء وتجهيز وحدة الإطفاء بمنطقة الصداقة الجديدة، وكذلك إنهاء مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بنصر النوبة.

كما تم إنهاء مشروع توصيل المرافق وتشطيب عمارات إسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بكوم امبو، وأيضا تم إنهاء 96 % من مشروع مساكن قرى الظهير الصحراوي بمركز نصر النوبة.

في الوقت الذي يتزايد فيه الاعتراف بالدور الفاعل للسيدات والفتيات في ضمان رعاية الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة بها.

وفي هذا السياق نستعرض في السطور التالية إسهامات صندوق تحيا مصر في دعم وتمكين المرأة المعيلة.

ومنذ نشأته أولى صندوق تحيا مصر اهتماما بالغا لتمكين المرأة اقتصاديا، وتجسد هذا الاهتمام في برنامج "مستورة" لدعم المرأة المعيلة، فمن خلال برتوكول تعاون مع بنك ناصر وفّر الصندوق قرضًا دوارا في شكل أدوات إنتاج للمراة المعيلة، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر ويتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثمة استطاع الصندوق تكثيف نشاط البرنامج خلال عام 2019 ليصل إلى أكثر من عدد المستفيدين 18 ألف و940 امرأة بتمويل تعدى 315 مليون جنيه من بينها مشروعات في أقصى الحدود، حيث تمكن البرنامج من توفير التمويل للسيدات المعيلات في حلايب وشلاتين وأبو رماد، بالإضافة إلى تخصيص مشروعات لذوات القدرات الخاصة.

وقال تامر عبدالفتاح، إن برنامج "مستورة" يوفر تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

كما واصل الصندوق دعمه للمرأة المعيلة عبر مشروع لتمويل السيدات في منشاة ناصر والمزمع انتقالهن لحي الأسمرات حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع 2492 سيدة بتمويل اقترب من 7 ملايين جنيه.