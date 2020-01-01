"خطة النواب": مبادرات البنك المركزي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بالمبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري لدعم حركة الاقتصاد المصري في مجالات الصناعة والسوق العقاري والسياحة.

وأضاف عمر، فى بيان الأربعاء، أن هذه المبادرات تستهدف في المقام الأول زيادة معدلات النمو الإقتصادى ، مشيرا إلى أننا فى حاجة بشكل كبير لدعم الصناعة المصرية من خلال خفض أسعار غاز المصانع ، وذلك بهدف حل مشاكل المصانع المتعثرة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن خفض أسعار غاز المصانع سيسهل على أصحاب المصانع ، بحيث تكون لديهم الإمكانية للعمل فى 3 ورديات و ليس وردية واحدة ، الأمر يمنحهم فرصة أكبر فى التنافسية من خلال التصرف فى منتجاتهم.

وتابع: "نفس الأمر بالنسبة لمبادرة دعم السياحة والتى تعتبر مبادرة إيجابية من جانب البنك المركزى ، خاصه وأن قطاع السياحة يعانى من بعض المشاكل مع البنوك ، وبالتالى فمن الأفضل ان يتم حل هذه المشاكل سريعًا، حتى ينتعش القطاع مرة اخرى ويعود إلى سابق عهده".