بـ50 ألف جنيه مقدم.. كيف تحجز شقة في "سكن مصر ودار مصر" بـ13 مدينة؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، تلقي طلبات الحجز في شقق "سكن مصر ودار مصر" للدور الأرضي والأخير فقط في عدد من المدن الجديدة، بداية من 2 يناير المقبل.

وينشر "مصراوي"، تفاصيل الوحدات المطروحة للحجز وشروط التقديم والتي جاءت على النحو التالي:

مدن الطرح وعدد الوحدات:

شمل الطرح 3387 شقة في مشروع سكن مصر، و2714 شقة من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى للحجز يوم 2 يناير الجاري بمدن (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور- بدر- المنصورة الجديدة) بمساحات 106 متر وحتى 115 مترًا.

وتبدأ المرحلة الثانية للحجز بوحدات دار مصر يوم الأحد 12 يناير الجاري بمدن (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - العاشر من رمضان - بدر - السادات - 15 مايو- العبور- برج العرب الجديدة)، ويشمل الطرح 2714 وحدة بمساحات 100 متر و150 متر.

أما المرحلة الثالثة تبدأ يوم 2 فبراير لمشروع سكن مصر بـ3 مدن (المنيا الجديدة وغرب قنا ومدينة ناصر غرب أسيوط)، ويصل عدد الوحدات 231 وحدة بمساحات 106 متر و115 متر.

طريقة التقديم ومقدم الحجز:

حددت هيئة المجتمعات العمرانية 50 ألف جنيه مقدم حجز لكل الوحدات بكل المدن، حيث يتم سحب كراسات الشروط من فروع بنك التعمير والإسكان ثم إداع مقدم الحجز، ليتم بعد ذلك التقديم على الموقع الإلكتروني للهيئة بموجب إصال التقديم من خلال ( https://www.hdb-reservation. com ).

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم (الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

- الوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشترى تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.