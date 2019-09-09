نقيب الفلاحين يناشد وزير الزراعة بمراجعة قرار إغلاق معاصر بذور القطن

كتب - أحمد مسعد:

ناشد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، وزير الزراعة بمراجعة قرار رقم 778 لسنة 2019، لأنه يهدد بإغلاق المعاصر الأهلية، موضحًا أن أصحاب المعاصر الأهلية تقدموا بشكوى للنقابة لتضررهم من عواقب القرار الذي يهدد عددًا كبيرًا من أصحاب المعاصر الأهلية، والتي تضم أكثر من ألف معصره على مستوى الجمهورية ويعمل بها أكثر من 37 ألف عامل.

وأشار "أبو صدام"، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن هذا القرار سوف يتسبب فى تشريد أصحاب هذه المعاصر والعاملين بها.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن قرار الوزير يسمح للمحالج باستخدام الآلات المناسبة لعلاج بذرة القطن بواسطة المركبات الكيميائية لإبادة ديدان اللوز وهو ما يثير القلق والخوف من تلوث الكسبه التى تنتج من العصر وتستخدم فى إنتاج الأعلاف.

وأضاف أن القرار يلزم هذه المحالج بإنشاء معاصر داخلها لعصر البذور ولا يسمح على الإطلاق بانتقال البذور خارج المحالج بدون عصر مما يضر بأصحاب المعاصر الأهلية ويهدد بإغلاقها.