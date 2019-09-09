"الطيران المدني" تنتهي من منظومة المعاش التكميلي للعاملين

كتب - طه عبيد:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الوزارة انتهت من دراسة تطبيق منظومة المعاش التكميلى للعاملين بالقطاع، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج وتفاصيل الدراسة وملامحها الأساسية خلال الفترة المقبلة وبما يكفل حياة كريمة للعاملين وأسرهم.

وأضافت المصادر لمصراوي، أن الوزارة سفعل خلال الفترة القادمة، منظومة التأمين الطبي التي تعكف حاليًا شركة سياف التابعة للوزارة على وضع آليات تطبيقه في القريب العاجل في ضوء رغبة الوزارة على رفع كفاءة خدمة الرعاية الطبية لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بالوزارة والهيئات والجهات التابعة لها.

ويأتي ذلك حفاظًا على توفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين مما يؤمن أفضل رعاية طبية ممكنة وتأثير ذلك الإيجابى على أدائهم الوظيفي.