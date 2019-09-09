ضبط حقن ومستلزمات طبية قادمة من تركيا بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، الإثنين، من ضبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الحقن والمستلزمات الطبية باهظة الثمن بحوزته راكب مصري لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من تركيا.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول، اشتبهت سلطات الجمارك في راكب مصري يحمل حقيبة كبيرة ودخل إلى الصالة الحمراء وبحوزته حقيبتين أخرتين.

بتفتيش الحقيبتين وعند قيامها بالعرض على أميرة طلبة رئيس القسم، لتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليه، لاحظت قيام الراكب بوضع الحقيبة الثالثة بعد أحضارها من مكان أخفائها وسط الحقيبتين للخروج بها على أساس اتمامه من التفتيش، بفتح الحقيبة عثر على كميات كبيرة من عبوات الحقن والمستلزمات الطبية.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.