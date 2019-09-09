"صحة عينك تهمنا".. "رمد بورسعيد" تُجري 500 عملية ناجحة منذ بدء التأمين الصحي

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد عن نجاح مستشفى الرمد التخصص ببورسعيد، في إتمام أكثر من 500 عملية كبرى في 70 يوم منذ إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وصرح مدير مشروع التأمين الصحي الشامل بأن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد نجحت في إجراء 563 عملية جراحية كبرى خلال 70 يوم من ضمنهم 78 عملية تم إجراؤها لأول مرة بالمستشفى والمحافظة كعمليات: جراحة تجميل وإصلاح الحول والجفون، وترقيع القرانية، وإصلاح كسر بجمجمة العين، واستخراج جسم غريب من داخل العين، وإزالة ورم حميد بالعين، وتوصيل مجري الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة، وحقن جسم زجاجي، جلوكوما (مياه زرقاء).. وغيرها، وهي العمليات التي تمت بنجاح كبير من خلال الفريق الطبي المتميز بالمستشفى.

وأشار "السبكي" إلى أن العيادات الخارجية تردد عليها حوالي 25000 مواطن منذ افتتاحها في الأول من يوليو.

يذكر أن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد خضعت للتطوير من ضمن 7 مستشفيات لضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تطوير بها 9 عيادات خارجية و3 غرف عمليات تم انشاؤها على أحدث معايير الجودة العالمية و12 سرير داخلي لخدمة أهالي محافظة بورسعيد، بتكلفة بلغت ٥٦ مليون جنيه، و نجحت في الحصول على الإعتماد من قبل هيئة الإعتماد والرقابة في شهر أغسطس لتصبح ثالث مستشفى يتم اعتمادها في المحافظة.

وأكد "السبكي"، حرص المنظومة على توفير جميع الكوادر الطبية والاستعانة بخبراء دوليين وأساتذة جامعيين لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، ومنهم على سبيل المثال الدكتور طارق شعراوي، أستاذ ورئيس قسم "الجلوكوما" المياه الزرقاء في جامعة جنيف بسويسرا ورئيس الجمعية الدولية للمياه الزرقاء الذي أجرى اول ثلاث عمليات مياه زرقاء بالمستشفى، والدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية الذي أجرى عمليات زرع القرنية.​