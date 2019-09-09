الأسكان تُعلن الموعد النهائي لتسليم 888 وحدة سكنية بـ "دار مصر" في حدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري وحتى منتصف أكتوبر المقبل، تسليم 888 وحدة سكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وأوضح الجزار - في بيان للوزارة الاثنين - أنه سيتم تحديد أيام أخرى لمن تخلف عن استلام الوحدات السكنية.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي الثاني عشر بمدينة 6 أكتوبر، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، وتحضير المستندات الآتية

(صورة بطاقة الرقم القومي للمالك - صورة البطاقة للزوج أو الزوجة - أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان - أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك - صورة إيصال سداد الوديعة - صورة إيصال سداد آخر قسط).