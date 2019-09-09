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مطرانية البحيرة: نجاة الأنبا باخوميوس إثر تعرضه لحادث سير

05:07 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
مطرانية البحيرة: نجاة الأنبا باخوميوس إثر تعرضه لحادث سير

الأنبا باخوميوس

كتب- مصطفى علي:​

أعلنت مطرانية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية سلامة نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية بعد تعرض سيارته لحادث سير بسيط.

وذكر بيان مطرانية البحيرة ومطروح، أن سيارة الأنبا باخوميوس تعرضت لحادث سير بسيط، وهو في طريق عودته من دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة.

وأضاف البيان أن الأنبا باخوميوس استكمل رحلته بشكل طبيعي إلى دير السريان العامر بوادى النطرون والذي كان متوجهًا إليه متمتعًا بالصحة والعافية.

وتابع: نطمئن كل الأحباء على سلامته وصحته، شاكرين محبتكم وسؤالكم واهتمامكم.

الأنبا باخوميوس البحيرة حادث سير مطران الإيبارشية
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