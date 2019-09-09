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وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يصلان القاهرة

05:01 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
وزيرا خارجية الإمارات والبحرين يصلان القاهرة

أنور قرقاش

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، وذلك للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ 152.

يشارك وزيرا الدولة للشئون الخارجية بالإمارات والخارجية البحريني، في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ152، الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، لمناقشة القضايا العربية المشتركة وأوضاع المنطقة العربية.

يناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.​

أنور قرقاش الإمارات البحرين الشيخ خالد بن محمد آل خليفة اجتماع وزراء الخارجية العرب

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