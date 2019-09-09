وزير الزراعة يلقي كلمة الدول العربية في المؤتمر الدولي لمكافحة التصحر بالهند

كتب- أحمد مسعد:

ألقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الاثنين، كلمة مجموعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات رفيعة المستوي ضمن أعمال المؤتمر الذي افتتحه "ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند الموتمر.

بحضور سفير مصر بالهند والدكتور أحمد عبدالعاطي استاذ بمركز بحوث الصحراء وممثل لجنة العلم والتكنولوجيا 3000 مشارك من 197 دولة.

وقال أبوستيت، إن المنطقة العربية بحكم موقعها الجغرافي وظروفها المناخية والبيئية تعتبر من أكثر أقاليم العالم تأثرا بالتصحر والجفاف والعواصف الترابية والرملية، وقد عملت الدول العربية منذ أكثر من نصف قرن على إنشاء المنظمات والمراكز العربية المتخصصة مثل المنظمه العربيه للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة.

وأضاف أبوستيت، أن وزارة الزراعة تمتلك أقدم مركز لبحوث الصحراء بعدة جهود لمكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي، حيث تم إعداد واقرار خطة لدعم الدول العربية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي المستقبلي 2018 – 2030.

وتابع: الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، أما على المستوى الوطني فإن جميع الدول العربية قد أنشأت منذ عقود برامج للتعامل مع قضايا تدهور الأراضي والجفاف، عبر المؤسسات التنفيذية والبحثية، وحققت نجاحات جيدة في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والادارة المستدامة للموارد الأرضية الحية وغير الحية، كما أعدت ونفذت استراتيجياتها وبرامج عملها الوطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من أثار الجفاف، وسيعرض في الحدث الجانبي الذي تنظمه المجموعة يوم 12 سبتمبر.

وأشار وزير الزراعة، إلى أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية في المنطقة وهو عدم وجود ذراع مؤسسي في المنطقة يربط ما بين الأمانة من جهه ودول المنطقة والمنظمات المتخصصة الموجود بها لتعزيز التعاون في الحد من تدهور الأراضي والتخفيف من أثار الجفاف والعواصف الترابية والرملية وخاصة في مجالات بناء القدرات والمراقبة والرصد وتوفير المعلومات وإعداد تقارير الابلاغ ونتطلع إلى البدأ في مرحلة جديدة من التعاون مع أمانة الاتفاقية في تنفيذ الإطار الاستراتيجي للاتفاقية 2018 – 2030.​