الليلة.. ريهام السهلي تعرض وثائق نجيب محفوظ النادرة في ذكرى رحيله

كتب- أسامة الديب:

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" على شاشة اكسترا نيوز، مساء اليوم، الكاتب طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، مؤلف كتاب " نجيب محفوظ بختم النسر"، للحديث عن 70 وثيقة نادرة حكومية نادرة لأديب نوبل على مدار 37 عاماً، منذ سنة 1934 وحتى 1971 بمناسبة ذكرى رحيله.

ويدور اللقاء حول بعض مراحل حياة الأديب العالمى، وأهمية الوثائق النادرة، وأهم ملامح حياته عندما كان طالبا ثم موظفا وحتى خروجه على المعاش، مع تناول كتاباته ورواياته التى جسدت الحارة المصرية بدقة شديدة.

أما في الفقرة الثانية من الحلقة يدور الحديث عن تطورات المشهد الليبي، وإلى أي مدى نجح الجيش الوطني الليبي في القضاء على التنظيمات الإرهابية خلال الفترة الماضية، وهل دعوة المبعوث الأممي بعقد مؤتمر دولي حول ليبيا ستتحق على أرض الواقع؟ وما المطلوب لتكون نتائجه في طريق الحل والحفاظ على الدولة الليبيبة؟

كل هذه الأسئلة وغيرها سيجيب عنها الدكتور مصطفى محمد الزائدي أمين الحركة الوطنية الشعبية الليبية.

برنامج المواجهة يذاع يوميا من السبت إلى الثلاثاء عقب موجز العاشرة مساءً، ويرأس تحريره عبد اللطيف حامد، وإعداد عبد المنعم عيسى، وأحمد ربيع.​