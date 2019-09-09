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محافظ القاهرة يوزع 1000 شنطة للطلاب غير القادرين غدًا

02:17 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
محافظ القاهرة يوزع 1000 شنطة للطلاب غير القادرين غدًا

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدًا الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، حفل تسليم 1000 شنطة مدرسية للطلاب قبل بداية العام الدراسي.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الاثنين، إن المحافظ سيوزع 1000 حقيبة وأدوات مدرسية على طلبة المدارس غير القادرين في إطار مبادرة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بتوزيع 250 ألف حقيبة على طلبة المدارس بالمراحل الثلاث (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية).

خالد عبدالعال القاهرة شنط

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