النقل: دراسة لإنشاء الخطين الخامس والسادس بالمترو

كتب- أسامة عبدالكريم:

التقى وزير النقل، وفد شركة بكتيل الأمريكية لبحث أوجه التعاون في مجالات النقل المُختلفة، بحضور رؤساء هيئات (السكك الحديدية والطرق والكباري والأنفاق ) وقيادات وزارة النقل.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة الاثنين، أكد الوزير أن قطاع النقل في مصر يشهد تطوراً كبيراً في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتطوير وتحديث كافة مجالات النقل، مُشيراً إلى أن هناك فُرصاً استثمارية واعدة في هذا المجال، حيث أشار إلى عدد من المشروعات في قطاع مترو الأنفاق والتي من الممكن التعاون من خلالها مثل مشروعي الخط الخامس والسادس للمترو والتي يتم عمل الدراسات الخاصة بهما، مشيرا الى أن طرح المشروعين سيكون بمجرد الانتهاء من هذه الدراسات، فضلا عن مشروعات أخرى مثل مشرع مترو أبوقير بالإسكندرية والقطار المكهرب (المترو ) بين دمياط والمنصورة الجديدة، موضحاُ أن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير النقل أن هناك فُرصاً استثمارية عديدة في قطاع الطرق والكباري الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سيتم بدءًا من 1 يوليو المقبل طرح 5 محاور على النيل بواقع 3 في الدلتا و2 في الصعيد، وأن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ7 محاور على النيل لتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

وأشار الوزير إلى الإهتمام الكبير بتعظيم النقل البحري لدعم الإقتصاد القومي، المُتمثلة في المحطات متعددة الأغراض في ميناءي سفاجا ودمياط ومشروع إنشاء محطة الصب الجاف ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، ومشروع إنشاء المنطقة اللوجستية المُقرر إنشائها كظهير صناعي ولوجيستي بميناء الإسكندرية.

وتم الاتفاق على عقد مسئولي الشركة لقاءات مُكثّفة مع مسئولي هيئات وزارة النقل لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون بها حسب الاحتياجات والأولويات الخاصة بكل هيئة.​