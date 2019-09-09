بـ2.2 مليون م2.. القاهرة تحقق 35% من إجمالي الموجة الـ13 لاسترداد الأراضي- مستند

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظات الدولة المصرية جهودها ضمن خطة استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاعها لمن تنطبق عليهم شروط التقنين من المواطنين، وذلك ضمن الموجة الثالثة عشر لاسترداد أراضي الدولة.

واستعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، نتائج جهود المحافظات في تقنين أراضي الدولة.

كما استعرضت اللجنة النتائج النهائية للموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي لم تتوافر لها شروط التقنين أو لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس.

وأسفرت الموجة الثالثة عشر بأكملها عن إزالة 21 ألف و400 حالة تعدِ على مساحات من الأراضي بلغ المسترد منها 207 آلاف فدان أراضي زراعية و6 ملايين و320 ألف متر مربع أراضي بناء بكافة المحافظات.

وأنجزت محافظة القاهرة، وفق التقرير الخاص بها، ما يقرب من 35% من إجمالي ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة -أراضي بناء- ضمن الموجة الثالثة عشر لاسترداد أراضي الدولة.

ونجحت المنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة في استرداد 3 قطه أراضي بمساحة إجمالية 32410 م2.

ونجحت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة في استرداد 25 قطعة أرض بمساحة إجمالية مليون و747 ألفًا 482 م2.

ونجحت المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة في استرداد 34 قطعة أرض بمساحة إجمالية 436 ألفًا و943 م2.

ونجحت المنطقة الغربية لمحافظة القاهرة في استرداد 23 قطعة أرض بمساحة إجمالية 6071 م2.