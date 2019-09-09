"ماعت" تثمن كلمة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن فلسطين

كتب- محمد نصار:

علَّق شريف عبد الحميد، مدير وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة ماعت على كلمة ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتي تحدثت فيها عن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، اليوم خلال الكلمة الافتتاحية للدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدًا أن الضغوط الدولية على قوات الاحتلال ستظل مستمرة إلى وقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبدالحميد، بحسب بيان، أن باشليه أكدت تزايد استهداف الفلسطينيين ومصادرة منازلهم عن طريق إسرائيل، ولفتت إلى قلقها بسبب المستويات المرتفعة جدًا من استخدام العنف وقتل وإصابة العديد من المدنيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية مع انعدام المساءلة بشكل كامل.

وسلط عبدالحميد، الضوء على معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال ومنعهم من السفر وتعرضهم للاحتجاز وسوء المعاملة، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني بشكل يستوجب المساءلة.