مصادر: تظلمات التموين في مرحلة الفحص.. ووقف الصرف بدءًا من أكتوبر

كتب- محمد سامي:

قال مصادر مسئولة، إن عدد من تقدموا بالتظلمات على استبعادهم من صرف السلع التموينية خلال المرحلة الرابعة من محدادات الدعم بلغ 629144 ألفًا على ما يقرب 280 ألف بطاقة، من أصل 709 آلاف و784 مواطنًا، على 301 ألف بطاقة تموينية انطبقت عليهم محددات.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن مرحلة فحص التظلمات ما زالت مستمرة ولم تنتهي ومن المنتظر الإنتهاء منها نهاية شهر سبتمبر، وأوضحت المصادر أن خطأ قد حدث، ما تسبب في ظهور رسالة للمواطنين تفيد بقبول التظلم، لكن الحقيقة أن التظلمات مازلت في مرحلة الفحص.

وأشارت المصادر إلى أنه فور ظهور نتيجة التظلم سيتم وقف صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر مع استمرار صرف الخبز المدعم بالإضافة إلى فرق نقاط الخبز.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أن 28 أغسطس الماضي آخر موعد؛ لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، للمستبعدين من المرحلة الرابعة، ومن يثبت استحقاقه للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

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