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    صرف 10 شهور مكافأة للعامل المتوفي على باب شركته بالإسماعيلية

    12:44 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
    صرف 10 شهور مكافأة للعامل المتوفي على باب شركته بالإسماعيلية

    وزارة القوى العاملة

    كتب- يوسف عفيفي:

    وجه وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بمتابعة مستحقات وتعويضات العامل المتوفي أمس الأحد، نتيجة حادث تصادم بدرجته البخارية وإحدى سيارات الشركة على باب شركته بالإسماعيلية باعتبارها إصابة عمل وهو في طريقه للعمل.

    وبحسب بيان اليوم، تابع مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، ياسر سعيد، مع شركة فيلوستي ابارلز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية التي يعمل بها العامل المتوفي ويدعي السيد أحمد أمين، لصرف جميع حقوق العامل وورثته.

    وكشف مدير المديرية، أن الشركة قررت صرف كافة المستحقات المقررة قانونا، وهي أجر شهرين كمصاريف جنازة، وشهر وفاة ، وشهرين تاليين "بإجمالي خمسة أشهر"، بالإضافة إلى صرف أجر٥ شهور مكافأة من الشركة لأسرة الفقيد.

    وقد شيعت جنازة العامل المتوفي أمس الأحد بحضور 2500 عامل في الوردية الأولى لعمل الشركة.​

    القوى العاملة الإسماعيلية مكافأة للعامل المتوفي

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