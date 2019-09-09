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    بعد التحذيرات.. الأرصاد تشرح الظواهر الجوية العنيفة خلال الخريف

    12:26 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
    بعد التحذيرات.. الأرصاد تشرح الظواهر الجوية العنيفة خلال الخريف

    الطقس

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت أمس بيانا تحذيريا بشأن وجود ظواهر جوية عنيفة متوقع حدوثها خلال فصل الخريف الذي يبدأ 23 سبتمبر المقبل.

    وأضاف شاهين لمصراوي، أن الظواهر الجوية العنيفة التي يمكن أن تحدث خلال فصل الخريف أو فصل الشتاء تتمثل في تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار الغزيرة، والتي تصل إلى السيول على بعض المناطق، بجانب العواصف الترابية والرملية والتي تنشط كثيرا على السواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء.

    وتابع: الظواهر الجوية العنيفة تأتي نتيجة تغيير في الكتل الهوائية والتوزيعات الضغطية المختلفة.

    وأشار إلى أن البيان التحذيري تم إرساله إلى الجهات المختصة لإذالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول وتطهير المصارف المستقبلة لمياه المخرات، بهدف تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشآت وللمحافظة على شبكة الطرق وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.

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