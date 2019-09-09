رسميا.. السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة وإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج

كتب- يوسف عفيفي:

وجه وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بنتن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار متضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية اليوم الاثنين، قال وزير الحج والعمرة السعودي، إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.

وعلى الجانب للمصري، كانت محكمة القضاء الاداري المصري قد أصدرت قرارا خلال شهر مايو الماضي بإلغاء رسوم تكرار العمرة وقدرها 2000 ريال سعودي بما يعادل 10 آلاف جنيه مصري، والتي كان قد تم فرضها على مكرر العمرة خلال 3 سنوات مضت.

يذكر أن وزارة السياحة كانت قد أصدرت قرارا العام الماضي، بتحصيل رسوم تكرار العمرة بما يعادل 2000 ريال سعودي من المواطنين، الذين أدوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون في أدائها مجددا.