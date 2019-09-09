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وزير الخارجية يصل الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني

05:21 ص الإثنين 09 سبتمبر 2019
وزير الخارجية يصل الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني

الوزير سامح شكري

الخرطوم- (أ ش أ):

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني، في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال الوزير سامح شكري، لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي، من الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب، ومدير التشريفات في وزارة الخارجية السفير الهادى النميري، ومديرة إدارة مصر في الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبو زيد، فضلًا عن السفير المصري في السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية اليوم عددًا من اللقاءات المهمة مع كل من الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن السيدة أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية.

هذا المحتوى من

Asha
السودان الخارجية سامح شكري الخرطوم
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