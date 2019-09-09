تحل مشكلة نقص المياه.. "الزراعة": الري بالأمطار الصناعية يضاعف الإنتاجية

كتب - أحمد مسعد:

أعلن الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثي في البحوث الزراعية، نجاح الري المطري الصناعي لأول مرة في مصر، مشيرًا إلى أن التجارب العلمية التي شاركت فيها الري ومديرية الزراعة أثبتت فاعلية الآلية الجديدة.

وقال خليل لـ"مصراوي"، إن نظام الري المطري الجديد، يساعد على تقليل الهدر المائي في الزراعة بـ30% كحد أدنى، مضيفًا: "الري المطري يحقق أعلى إنتاجية للشعير والذرة والأرز".

وأضاف رئيس قسم التحول الوراثي، أن نظام الري بالأمطار الصناعية يقلل الفترة الزمنية في زراعة الذرة حوالي 15 يومًا خلال فترة الإنبات، لافتًا إلى إمكانية زراعة عروتين سيلاج بدلاً من عروة واحدة.

ولفت إلى أن نظام الري المحوري، الذي تعتمد عليه وزارة الري والزراعة، لم يعد يصلح عام 2020، خصوصًا وأن الدولة تحتاج إلى زيادة المساحة المنزرعة وسط معاناة من نقص حاد في المياه.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الجديدة تعمل من خلال الهاتف المحمول، حيث يستطيع المزارع تشغيل عملية الري وهو خارج المزرعة، ولا يحتاج إلا عمال متابعين فقط، ما يقلل الهدر البشري فى الزراعة.

وتابع: "التكلف الحالية لتلك التكنلوجيا بلغت 27 ألف جنيه، وثبتت فاعليتها بنجاح كبير خلال العامين الماضين".

ويعد نظام الري بالأمطار الصناعية، تكنولوجيا جديدة تم اعتمادها في العالم عام 1989 وتستخدمها الآن ما يقرب من 39 دولة حول العالم أبرزهم الهند وفرنسا.​