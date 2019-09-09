الإسكان: 4.3 مليار جنيه استثمارات أسيوط الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بمدينة أسيوط الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن إجمالي الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة، بلغ 4.3 مليار جنيه (1.993 مليون جنيه فى قطاع المرافق – 1.7 مليار جنيه فى قطاع الإسكان – 528 مليون جنيه فى قطاع الخدمات – 31 مليون جنيه فى قطاع الزراعة).

وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، بأحد مواقع الإسكان الاجتماعي، ومركز الشباب المنفذ بها، واستمع لشكاوى عدد من المواطنين من عدم جودة تشطيب الوحدات المخصصة لهم، ووجه الوزير بمعاينة جميع الوحدات بالموقع، وإعادة تنفيذ أعمال التشطيب على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن إجمالى عدد وحدات الإسكان الاجتماعى المُنفذة بالمدينة 11688، تم تخصيص 4278 وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 240 وحدة سكنية أخرى، وجارٍ إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.

وقال الوزير: "جارٍ طرح تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب بطاقة 280 ألف م3/يوم ومأخذ خاص بها، وتنفيذ الأعمال الاستشارية لدراسة حماية باقى المدينة من أخطار السيول، وجارٍ استلام محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 82 ألف م3/ يوم كمرحلة اولى، كما تم الانتهاء من تنفيذ (3) محطات رفع بالتوسعات الجنوبية الشرقية".

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، قالت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ 28 مشروعاً خدمياً (تعليمي – تجاري – صحي – أمني – رياضي – ديني – خدمات عامة)، وتم الانتهاء من تنفيذ 70 مشروعًا أخرى، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية، مضيفة أن إجمالى عدد المباني الخدمية بالمدينة 266 مبنى (59 تعليمي - 21 صحي - 94 تجاري - 9 أمني - 25 ديني - 24 ترفيهي ورياضي - 34 خدمات عامة).​