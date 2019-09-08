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    "التموين": إقامة معرض "أهلا مدارس" في العريش والحسنة وبئر العبد

    11:10 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    "التموين": إقامة معرض "أهلا مدارس" في العريش والحسنة وبئر العبد

    معرض أهلا مدارس

    كتب - محمد عبدالناصر:

    قال المحاسب فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، إنه تم الاتفاق مع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ، على إقامة 3 معارض مستلزمات المدارس "أهلا مدارس" في مدن العريش والحسنة وبئر العبد.

    وأكد "راشد"، في تصريحات صحفية الأحد، أنه تم افتتاح المعرض الأول في وسط مدينة العريش مساء أمس السبت، على أن يتم اليوم الأحد افتتاح شادر مدينة الحسنة، وافتتاح شادر بئر العبد غدًا الاثنين.

    وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، إن المعرض يقدم من خلال 90 تاجر وعارض، مختلف مستلزمات المدراس، بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة 40%.

    وأضاف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن معرض "أهلًا مدارس" سيكون في ميدان المالح بمدينة العريش، في إطار الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد.

    ويضم معرض "اهلا مدراس"، والمقام في العريش والحسنة وبئر العبد، كافة احتياجات المدارس من حقائب مدرسية وملابس وأحذية وأدوات مكتبية وهندسية، بأسعار تناسب جميع الأسر من محدودي الدخل.

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    معرض أهلا مدارس التجارة الداخلية شمال سيناء فتحي راشد
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