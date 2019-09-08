رئيس "مصر للطيران" يكشف مميزات إيرباص "300-220A" الجديدة

كتب- طه عبيد:

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الطائرة الجديدة من طراز إيرباص "300-220A"، التى أنضمت لأسطول الشركة ستحقق جوانب إيجابية كثيرة أهمها تقليل نفقات واقتصاديات التشغيل للطائرة بنسبة تصل إلى 20% تقريبا مقارنة بالطراز السابق (إمبراير)، بالإضافة لتمكين الشركة من عرض منتج أكثر تقدمًا وكفاءة مما يرضي الركاب.

وأضاف "عادل"، في تصريحات صحفية، على هامش حفل استلام الطائرة الأولى ضمن صفقة تضم 12 طائرة تتسلمها الشركة من إيرباص، أن الطائرات الـ12 الموجودة في أسطول شركة أكسبرس من طراز إمبرير سيتم طرحها جميعًا للبيع مع إتمام عملية الإحلال بصورة كاملة.

وذكر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الطائرات الجديدة تتمتع بمزايا متعددة تبلغ سعة المقاعد بها 140 مقعدًا، بالإضافة إلى أمكانية التحليق لمدة تصل لـ6 ساعات، مما يجعلها مؤهلة للعمل على الخطوط الداخلية والأقليمة وجنوب أوروبا، وهو الأمر الذي يعطي مجالًا أوسع للتوسع في شبكة خطوط مصر للطيران.

ولفت إلى أن تطوير أسطول الشركة وزيادة عدد الطائرات يتيح لها امكانية المنافسة بأسعار التذاكر لوجود سعة مقعدية أكبر مما يشجع على جذب مزيد من الركاب.

وأشار عادل، إلى أن هناك 300 طيار جديد أنضموا مؤخرًا للشركة، وهم يتلقون تدربياتهم الآن تزامنا مع زيادة اسطول الشركة الذي يصل إلى 72 طائرة بحلول منتصف 2020.

وعن دمج شركة اكسبرس مع شركة مصر للطيران في كيان واحد، أكد "عادل"، أن القرار جاء بعد دراسات مستفيضة وهو يخضع للمتابعة الدائمة لدراسة نتائج التطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء كان ضروريًا لخفض نفقات التشغيل واتخاذ القرارات بصورة سليمة.