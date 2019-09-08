وزير الآثار يتفقد فناء الجانب الغربي لمعبد الأقصر- صور

كتبـ محمد عاطف:

تفقد وزير الآثار، مساء اليوم، الفناء الأول من الجانب الغربي لمعبد الأقصر، للوقوف على حالة أحد التماثيل المهدمة جزئيا للملك رمسيس الثاني تمهيداً لترميمه واستكمال أجزاءه ليزين من جديد الجهة الغربية للفناء الأول من المعبد.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية.

وأوضح وزيري، أن وزارة الآثار ستبدأ مشروع ترميم و استكمال التمثال بالتعاون مع معهد شيكاغو للدراسات الشرقية، عن طريق بعثة مصرية أمريكية برئاسته، مشيرا إلى أنه قبل البدء في أعمال الترميم سيتم دراسة و تسجيل وتوثيق قطع التمثال التي قام بتجمعها علي مصاطب عالم الآثار المصري الدكتور محمد عبد القادر أثناء أعمال الحفائر التي قام بها داخل المعبد عام 1958 وحتى 1962، والتي تمكنت أيضاً من الكشف عن أجزاء لغيره من التماثيل بمناطق مختلفة داخل المعبد والتي يرجح انها دُمرت نتيجة تعرضها لزلزال مُدمر في العصور المصرية القديمة.

من جانبه، جمع الدكتور عبد القادر، بلوكات هذه التماثيل وترميمها ووضعها على مصاطب خشبية بجوار مكانها الأصلي لحمايتها حتى بدأت وزارة الآثار عام 2017 مشروع ترميم وإعادة تركيب ورفع وإقامة بعض من هذه التماثيل الواحد تلو الآخر، حتي تم استكمال التماثيل الست لواجهة الصرح الأول للمعبد؛ و الآن تقوم الوزارة بترميم التماثيل الموجوده بالجهة الغربية للمعبد.

وأشار أحمد عربي مدير عام معبد الأقصر، إلى أن التمثال الذي سيتم ترميمه بالجهة الغربية للمعبد مصنوع من الجرانيت الأحمر و يصور الملك رمسيس الثاني في الهيئة الأوزورية، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع التمثال بعد الترميم والاستكمال إلى 7 أمتار تقريباً.