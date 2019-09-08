"تراها لأول مرة".. 36 صورة ترصد معالم السحر والجمال بمصر

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشر الموقع الرسمي لقناة "ناشيونال جيوجرافيك أبوظبي"، 36 صورة ترصد معالم مصر كاملة في رحلة جوية خلابة في سماء البلاد تكشف عن مدى أهمية نهر النيل الذي يُعد سر وجود الإمبراطورية المصرية القديمة، وسبب أهمية هذا النهر حتى يومنا هذا.

وكانت "ناشيونال جيوجرافيك" أعلنت مطلع الشهر الماضي، عن إطلاق سلسلة من الأفلام الوثائقية عن "مصر القديمة" لكشف ألغاز كنوز مصر الفرعونية وخباياها، كما تروي قصصًا نادرة عن الحرف اليدوية التي اشتهرت بها هذه الحقبة.

وتصطحب الأفلام الوثائقية للقناة، المشاهدين في رحلة استثنائية تستمر لمدة 4 ساعات، تتقصى عن عوالمها لاكتشاف أسرار الحضارة التي امتدت آلاف السنين، وذلك بمُساعدة أشهر علماء الآثار العالميين ومختصي الطب الشرعي، وباستخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

وبدأت بفيلم "أسرار وكنوز ملك الشمس المصري" المكون من جزأين مدته ساعة، حيث تقود المغامرة علماء الآثار لاكتشافات مذهلة منها: العثور على أول مقبرة تستوعب جُثة كاملة منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، بالإضافة إلى العثور على مقبرة تحتوي على أكثر من 30 مومياء، بجانب محاولة اكتشاف المزيد عن هوية المومياوات، وحل لغز وجودهم في هذه المقبرة.

وتستمر الأفلام الوثائقية، في اكتشاف المزيد عن الحضارة المصرية من خلال فيلم "مصر من الأعلى" لتسليط الضوء على الآثار والهياكل المصرية القديمة من أعلى نقطة ممكنة عن طريق تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وعرض صورة جوية للأهرامات وأبوالهول، مروراً بالغوص في أعماق البحار، وصولاً إلى استكشاف العاصمة الإدارية الجديدة.

ويعرض فيلم "إنقاذ أهرامات مصر القديمة" تاريخ "هرم سقارة المدرج" أقدم أهرامات مصر، وما تعرض له من عوامل تعرية وزلازل وأعمال نهب، قبل أن يحاول الخبراء ترميمه واستعادة بريقه المفقود للحفاظ على هذا الكنز الثمين.

لمشاهدة الحلقة الأولى "مصر من الأعلى".. اضغط هنا

لمشاهدة الحلقة الثانية "مصر من الأعلى".. اضغط هنا

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