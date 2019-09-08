"رياضة النواب": عودة الجماهير إلى الملاعب قريبًا.. ونهائي الكأس فرصة لحسم القرار

كتبت ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 دشنت مرحلة جديدة من نهوض المنظومة الرياضية وعودتها لريادتها المحلية والإقليمية.

وأضاف رشاد، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، تحدٍ جديد للرياضة المصرية للتأكيد على عراقتها، وإرسال لوحة فنية إبداعية جديدة لإمتاع جماهيرنا المحلية والإقليمية، مطالبا الفريقين بتقديم مباراة جيدة تليق بتاريخ الكرة المصرية العريقة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن المباراة تمثل أيضا تحدي للجماهير المصرية لإثبات حجم تغير ثقافاتها ومداركها والتزامها بالألوان التشجيعية المنضبطة التي تقوم على احترام المنافس، والتمسك بالأخلاق الرياضية، والشعور بالمسؤولية، والابتعاد عن رفع لافتات وإطلاق شعارات تحتوي على التعصب أو النيل من المنافس.

وأوضح رشاد، أن المرحلة المقبلة تتطلب من الإعلام ورؤساء الأندية غرس روح المنافسة ونبذ عوامل التعصب وإعلاء الروح الرياضية والغرس في نفوس النشىء بأن الرياضة مكسب وخسارة وأنها ما هي إلا آلية للتقارب وليست للصراعات والخلافات، مع ضرورة ابتعاد الإعلام عن التحيز وقصر الاهتمام على الفرق لكبرى فقط.

وأضاف أن قرار عودة الجماهير للملاعب قضية أصبحت باتت قاب قوسين أو أدنى، وأن حجم انضباط الجماهير في نهائي الكأس يعطي دفعة جديدة للمسؤولين بإصدار القرار وتطبيقه بداية من الموسم المقبل، لافتا إلى أن هناك توافق كبير على هذا الأمر خصوصا مع المظهر الحضاري والراقي الذي ظهرت عليه جماهيرنا بالأمم الإفريقية.