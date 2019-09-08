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    "طقس مستقر".. الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع

    03:55 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    "طقس مستقر".. الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع

    الطقس

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض على أغلب الأنحاء، وتتراوح بين 33 و34 درجة على القاهرة، بعد أن كانت تصل إلى 37 درجة، وتسجل 30 درجة على السواحل الشمالية.
    وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة الصغرى شهدت تراجعا أيضًا حيث تتراوح بين 24 و25 على أغلب المناطق، لافتًا إلى أن حالة الاستقرار تستمر حتى نهاية الأسبوع.

    وأكد شاهين أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة، تصل على السواحل الشمالية لـ90%، والقاهرة 85%، بينمت تسجل على الصعيد 70%، لكن الانخفاض في درجات الحرارة، سيجعل حالة الطقس جيدة.

    وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع نسب الرطوبة، نتيجة تكوين المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، لافتًا إلى أن الظاهرة الجوية الأكثر حدوثا خلال الأيام المقبلة تتمثل في الشبورة الصباحبة وتكون كثيفة على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

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