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    إخماد حريق محدود بمطار القاهرة.. وإصابة 6 أشخاص باختناق

    03:50 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    إخماد حريق محدود بمطار القاهرة.. وإصابة 6 أشخاص باختناق

    مطار القاهرة الدولي

    كتب - طه عبيد:

    سيطرت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، على حريق محدود بمخزن في محطة كهرباء مجاورة لصالة الوصول رقم ١ بالمطار.

    وقالت مصادر بمطار القاهرة، في تصريحات للصحفيين، إن الحريق تسبب في إصابة 6 أفراد بالاختناق، وتم نقل أحدهم إلى مستشفى مصر للطيران، بينما تم علاج 5 بسيارات إسعاف المطار.

    وأوضحت المصادر أنه تم الدفع بـ٣ سيارات حماية مدنية إلى موقع الحريق لإخماده.

    مطار القاهرة الدولي الحماية المدنية اختناق محطة كهرباء

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