وزير النقل: إعادة تأهيل ورش السكة الحديد تحت اشراف خبراء من المصانع العالمية

كتب- أسامة عبدالكريم:

أجرى وزير النقل، جولة تفقدية اليوم الأحد، في ورش عمرات وصيانة الجرارات ( إيرماس) لمتابعة إجراء عمرات وصيانة وإصلاح جرارات السكك الحديدية.

بدأت الجولة، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة عنبر المواتير واستكمال مشروع السبتية ٢ وتفقد ورش السفح والدهان والعمليات والمشروع الخاص بإختبار آداء صلاحية مولدات ومحركات الجرارات وأعمال تطوير ورش السفح والدهان والعمليات، إضافة إلى تفقد ورش الرفع والتركيب والبواجي والعجل والمخارط واللحام.

كما التقى وزير النقل، العاملين والمهندسين بالورشة، مشددا على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية للعاملين لرفع كفائتهم الإنتاجية والعمل على مدار الساعة، وعدم السماح لأي جرار بالخروج من الورشة إلى بعد التأكد التام من حالته الفنية، لافتاً إلى أن تطوير الورش يعتبر من أهم عوامل تطوير منظومة السكة الحديد، حيث سيتم تطوير كافة الورش وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات على أن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر، وتحت إشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين.

وأضاف، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مضيفا أن الوزارة تسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا ( شاملة الـ100جرار بالتعاون مع البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية )، وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة.

تابع: "نسعى لإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات من خلال توفير قطع الغيار الأصلية، مشيراً إلى عمليات إصلاح 81 جرار GE متوقفة منذ عدة سنوات بورش التين، حيث تم الانتهاء من إصلاح عدد من الجرارت وستتوالي عمليات الاصلاح للمساهمة في تحسين قوة الجر وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة للركاب

يذكر أن ورش إيرماس متخصصة في عمرة وصيانة جميع أنواع جرارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقوم بإجراء العمرات بأنواعها المختلفة لأسطول جرارات هيئة السكك الحديدية بمعدل 15 عمرة شهرياً بين خفيفة ومتوسطة وجسيمة.