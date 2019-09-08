بدء إعادة المقابلات الشخصية للمرشحين لبعثات الأزهر لدول العالم

كتب- محمود مصطفى:

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، صباح الأحد، إعادة المقابلة الشخصية للراسبين في المسابقة العامة للإيفاد لعام 2018/2019، والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل.

وتضم لجنة المقابلات كلًا من الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور صلاح صادق عميد كلية التربية الأسبق.

وقال الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان، إن المسابقة السنوية للابتعاث تأتي في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف لنشر الثقافة والمعرفة على مستوى العالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة، ويرسل الأزهر مبعوثيه سنويًا إلى مختلف دول العالم لتحقيق رسالته العالمية في التوعية وتحقيق السلم المجتمعي، وبيان صحيح الدين.

وأضاف عياد أن المسابقة مرت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية، حيث يجري التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج، لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.