"المترو" تعلن تفاصيل انتحار مواطن في محطة جامعة القاهرة

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه في تمام الساعة 10:10 صباحا وأثناء دخول قطار رقم 160 رصيف محطة جامعة القاهرة باتجاه شبرا الخيمة بالخط الثاني، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يلقي بنفسه أمام القطار ولم يتمكن القائد من تفاديه مما أدى إلى دهسه.

وأضاف البيان: انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة إلى مكان الحادث وتم رفع الجثة من على السكة بمعرفة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة، مضيفا أنه تم تسيير حركة القطار بتأخير 10 دقائق فقط.

وأكد البيان، أنه جرى تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق.

وأعلنت الشركة في بيانها أن حركة القطارات تعمل بانتظام وبشكل طبيعي بخطوط المترو.​