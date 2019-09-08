وزيرة الصحة: تدريب ٧٠ طبيب أسرة بالكلية الملكية البريطانية

كتب - أحمد جمعة:

شاركت وزيرة الصحة والسكان، على رأس وفد مصري في أعمال المؤتمر السنوي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، ومعرض (إكسبو) لهيئة الخدمات الصحية 2019، الذي يقام على مدار 3 أيام بحضور عدد من وزراء صحة دول العالم والمهتمين بمجال الرعاية الصحية، والذي يناقش أهم التحديات والتطورات في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية الحالية والمستقبلية.

ضم الوفد المصري الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتورة نيفين النحاس، معاون الوزيرة للتأمين الصحي ومدير عام المكتب الفني للوزيرة، والدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

وتفقدت الوزيرة والوفد المرافق لها معرض هيئة الخدمات الصحية وأبدت سعادتها بعرض تجربة مصر الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لأول مرة في أكبر فعالية ترعاها هيئة الخدمات الصحية سنويًا، حيث تم إجراء دراسة عليها بالتعاون مع شركة "اسكالا" وعرضها ضمن ٤ تجارب رائدة في تطبيق الرعاية الصحية المتكاملة داخل المعرض.

كما حرصت على إجراء لقاءات عدة على هامش المؤتمر، حيث اجتمعت مع أعضاء الكلية الملكية لطب الأسرة بانجلترا، وناقشت آليات العمل في مجال طب الأسرة داخل منظومة التأمين الصحي، وذلك من خلال زيادة أعداد الأطباء الذين سيتم تدريبهم ضمن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال القطاع الصحي في مصر، حيث اتفقت الوزيرة على إجراء تدريبات "أونلاين" بما يستوعب عدد كبير من الأطباء.

وفي هذا السياق، عرضت الكلية الملكية تفعيل برنامج مخصص لأطباء الأسرة في مصر في شكل دبلومة معتمدة من الكلية الملكية ومن ثم تحويلها إلي زمالة، وذلك من خلال تعاون الزمالة المصرية مع الكلية الملكية في هذا الإطار ما يحقق احتياجات مصر في مجال القطاع الصحي في المرحلة القادمة، موضحة أنه تم تدريب ٧٠ طبيب أسرة على دفعتين، وتستهدف الوزارة تدريب ألف طبيب للعمل بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يسهم في ضمان جودة الخدمة في نظام طب الأسرة.

واجتمعت وزيرة الصحة مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لمناقشة التعاون مع مصر في مجال الرعاية الصحية خاصة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتطلعت إلي زيادة التعاون في العديد من المجالات، وأشاد توزيرة الدولة البريطانية للصحة العامة والرعاية الأساسية، بتجارب مصر الرائدة في مجال الصحة العامة وخاصة المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، كما ناقشت إمكانية تبادل الخبرات مع مصر في تجاربها الناجحة وخاصة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتي تزيد مدة انتظار العمليات في انجلترا من سنة إلي سنتين ونصف في بعض الحالات مثل تغيير المفاصل، مشيدة في هذا الصدد بنجاح مصر في تقليل مدد الانتظار من ٤٤٤ يوم إلي ١٧ يوم كحد أقصى وهو ما يعد انجازًا تاريخيًا لمصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسير بخطوات متميزه وفقا لمنظومة متكاملة داخل وزارة الصحة على قدر كبير من الاحترافية، ما أدى للإشادة العالمية بالمشروع كونه من التجارب الرائدة على مستوى العالم رغم أنه في مرحلته الأولى من التطبيق، كما أكد على أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد سيعمل على إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي في المجتمع المصري لتتبع أفضل المعايير العالمية، ما ينتج عنها حصول المواطن المصري على خدمة تأمينية صحية متميزة على أعلى مستوى.

وفي هذا الإطار وجهت وزيرة الصحة الدعوة لوزيرة الدولة البريطانية للصحة العامة والرعاية الأساسية، للحضور إلى مصر ومشاهدة تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة.​