وزير الأوقاف الأسبق: الأزهر سد منيع ضد مفاهيم الإرهاب

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وزير الأوقاف الأسبق، إن الحروب والاستعمار قضيا على المحبة و السلام، وظهرت في العصر الحديث الفردية والمادية التي طغت علي القوة الروحية، وطغت الأفكار التي تدعو إلى الفردية والطبقية مثل الماركسية وغيرها.

وأضاف خلال كلمته في حفل إطلاق فعاليات مبادرة " أوطان بلا إرهاب"، ظهر الأحد، أن الأزهر سد منيع ضد مفاهيم الإرهاب والفردية، ويرسخ لأفكار السلام المجتمعي وإرساء مبادئ التكافل والتعايش السلمي، وتعمل على سد النزاعات التي تؤدي إلى الإرهاب.

وأشار إلي خطورة استخدام السوشيال ميديا ودعوتها إلى التناحر والإرهاب، وقال إنه يجب استخدام وسائل الاتصال الحديث في نقل رسالة الأزهر وسماحته للعالم أجمع.

وطالب القوصي في ختام كلمته الطلاب الوافدين بأن يكونوا أداة بناء وليس أداة هدم، وأن ينشروا قيم الحق والخير والسلام .