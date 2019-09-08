الصحة: إجراء 229 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 229 ألفًا و44 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس السبت.

وأوضح الوزارة في بيان اليوم، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 103 آلاف و598 عملية قسطرة قلب، و17 ألفًا و274 جراحة قلب مفتوح، و74 ألفًا و489 جراحة رمد، و9390 جراحة مخ وأعصاب، و10484 جراحة عظام، و11779 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 1633 زراعة قوقعة، و170 زراعة كلى، و227 زراعة كبد.

وأشارت إلى تحويل 3700 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية، ويجري متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أي تطورات صحية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 45.48% تليها جراحات الرمد بنسبة 32.59%، ثم جراحات القلب المفتوح بنسبة 7.44%.

وأضاف "عاطف" أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 146521 عملية جراحية بنسبة 64.19% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 61846 بنسبة 27%، من أصل عدد العمليات التى تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً ان الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.​