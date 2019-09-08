منافذ متنقلة وبوابة للتواصل مع نواب البرلمان.. ننشر خطة التحول الرقمي 2030 بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من إعداد مخطط رؤية تطوير العاصمة 2030 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتستهدف النهوض بالعاصمة وتطويرها على مختلف الأصعدة من أجل علاج المشكلات التي تعاني منها القاهرة حاليًا وتجنب أي مشكلات قد تنتج خلال السنوات المقبلة.

وينشر "مصراوي" تفاصيل الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030 فيما يتعلق بخطط التحول الرقمي في العاصمة.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية للقاهرة 2030 فيما يتعلق بتحويل العاصمة إلى مدينة ذكية مجموعة من المحاور كالتالي:

أولًا: مشروع تطوير الجهاز الإداري بالديوان والأحياء:

1- مشروع التحول الرقمي لمنافذ الخدمات الرئيسية front office

- المنافذ الثابتة وتشمل (المركز التكنولوجي بالديوان العام - المراكز التكنولوجية بالأحياء).

- المنافذ المتنقلة وتشمل المرحلة الأولى أن تكون تجريبية على أحد الأحياء، وفي المرحلة الثانية يتم تعميم التجربة على الأحياء الأكثر احتياجًا، إلى جانب تدعيم وتطوير البرامج والتطبيقات الرقمية المستخدمة لدعم النظام.

- المنافذ الإلكترونية وتشمل (البوابة الإلكترونية الرئيسية لمحافظة القاهرة - البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب - البوابة الإلكترونية "منارة" للتواصل مع نواب الشعب - البوابة الجغرافية لمحافظة القاهرة - فيسبوك - واتس أب - تويتر - يوتيوب).

2- مشروع التحول الرقمي للإدارات الداخلية بالديوان العام والأحياء back office

- تطوير الإدارات الخلفية بالديوان "مشروع الإدارات الإلكترونية".

- تطوير الإدارات الخلفية بالأحياء "مشروع الإدارات الإلكترونية".

3- التحول الرقمي لقطاع المشروعات التابعة لمحافظة القاهرة.

- مشروع مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة.

- مشروع جهاز تشغيل شباب الخريجين.

- مشروع الجهاز التنفيذي لسوق العبور.

- مشروع السويقات.

- مشروع الحدائق المتخصصة.

- مشروع ساحات انتظار السيارات.

- مشروع تحسين الخدمة المجزرية.

- مشروع النقل الجماعي "السرفيس".

- مشروع التأمين على الحيوانات المعدة للذبح.

- مشروع المحاجر.

- مشروع مراكز تدريب الدفاع المدني والإطفاء.

- مشروع أسواق السيارات.

- مشروع شركات النقل الجماعي.

- مشروع مواقف سيارات أجرة الأقاليم.