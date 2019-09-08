وزير الري يتفقد معرضًا لطلاب المدارس عن ترشيد المياه

كتب - أحمد مسعد:

تفقد وزير الري، المعرض الخاص بأعمال طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، الذين شاركوا في المسابقة القومية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها لعام 2019.

ويتنظم المسابقة وزارة الري بالتعاون مع وزارات: التربية والتعليم، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار التعاون مع مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية بقطاع المياه الممول من الاتحاد الأوروبي .

وأشاد الوزير، بالأعمال المشاركة في المعرض، مُعربا عن سعادته بمدى وعي الأطفال عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وترجمة ذلك من خلال التنوع في أعمالهم الابتكارية المشاركة في المسابقة من: "لوحات – فقرات الإذاعة المدرسية – أبحاث -عمل فني "مسرحية / مسرح عرائس / أغنية ".

وحث الوزير على ضرورة توعية طلاب المدارس الابتدائية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، مؤكدا على أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات التي تواجهها الدولة من نُدرة المياه، مطالبا بضرورة ترشيد استهلاك المياه كأحد أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه التي تعملا الوزارة على تنفيذها .

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية الري قد انتهت من المرحلة الأولى للمسابقة القومية لطلاب المرحلة الابتدائية لترشيد استهلاك المياه التي تنظمها الوزارة حيث تقدمت 165 إدارة تعليمية للمشاركة في المسابقة وتم اختيار أفضل ٢٦ مدرسة ممثلة عن محافظات الجمهورية.