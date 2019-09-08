إله القمر عند الفراعنة.. وزير الآثار يتفقد معبد خنسو

كتب- محمد عاطف:

تفقد وزير الآثار انتهاء أعمال ترميم اربعة مقاصير بمعبد خنسو، حيث تم تدعيم وترميم الأسقف والحوائط الخاصة بها، كما تم تنظيف الأعمدة والمناظر وإزالة الترميم القديم الذي تم في الستينات والسبعينيات لتتم أعمال الترميم وفقا للطرق العلمية الحديثة.

كما تم ترميم بوابة بطليموس الثالث والتي تربط معبد خنسو بطريق الكباش، فيما قامت البعثة بوضع مشايات من الخشب لتسهيل الوصل إلى المعبد وتسهيل عملية الزيارة.

جدير بالذكر أن خونسو هو إله القمر في الديانة المصرية القديمة، وهو ابن آمون وموت في ثالوث طيبة.

ومعبد خونسو بالكرنك، من المعابد المتميزة، وهو نموذج كامل للمعبد المصري القديم، بدأ بناءه الملك "رمسيس الثالث"، واستكمله من بعده ولده "رمسيس الرابع"، ثم "رمسيس الحادى عشر"، وأخيرًا أتمه "حريحور" رئيس الكهنة الذي أصبح آخر ملوك الأسرة العشرين.

كما تم إقامة معمل مجهز باحدث الوسائل العلمية لسرعة إنجاز وتسهيل اعمال الترميم وتدريب شباب المرممين والأثريين.​