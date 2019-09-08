مُتحدث "الوفد": الحزب سيظل داعما للوطن لمواجهة حروب الجيل الرابع

كتبت ميرا إبراهيم:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هما الوجه الحقيقي لثورة 1919، تلاحم فيها فئات الشعب المختلفة، حيث جسدت ملحمة وطنية تمثلت في اصطفاف المصريين جنبًا إلي جنب، وبمختلف ربوع مصر على قلب وإرادة رجل واحد، جمعهم حب الوطن، والإخلاص في الدفاع عنه، والاتحاد لحمايته.

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، في تصريحات اليوم الأحد، أن تلك الثورات أسست لبناء دولة وتحرير التراب الوطني، والدولة المصرية من محاولات اختطافها سواءً كان من أعدائها في الداخل والخارج.

وشدد "الهضيبي" على أن حزب الوفد سيظل داعمًا للوطن، متبنيًا لمشروعاته الوطنية وسط كل تلك الظروف الصعبة وحروب الجيل الرابع، انطلاقًا من الدور الوطني لبيت الأمة وإيمانًا منه بضرورة مساندة الدولة والوقوف معها ضد كل معتد غاصب من أجل الوطن والمواطن.

وأوضح نائب رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد شبابًا ورجالًا وشيوخًا ونساءً كانوا أول المشاركين في هذه الثورات وتقدموا الصفوف بأعلام وشعارات الوفد الخضراء، وهو ما يؤكد إيمان الوفد بثوابته ومبادئه الراسخة وعزيمته بأهمية الحفاظ على الوطن من محاولات العبث بأمنه واستقراره في أي مكان وزمان، مقدمين أرواحهم فداءً وتضحية وإصرارا على مواصلة الهدف الذي سار فيه المصريون جميعًا وضحوا من أجل تحقيقه وهو أن يعيدوا بناء الدولة ديمقراطية حديثة.