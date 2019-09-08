الإياتا: 3.2% انخفاضا بالشحن الجوي بسبب الصراع "الامريكي - الصيني"

كتب- طه عبيد:

اكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن آخر البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي، أظهرت انخفاض مستويات الطلب بنسبة 3.2% خلال شهر يوليو 2019 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وتعكس النتائج استمرار انخفاض معدلات الشحن الجوي للشهر التاسع على التوالي، وأرجعت البيانات أن قطاع الشحن الجوي يُعاني من ضعف حركة التجارة العالمية والتأثيرات السلبية للحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وتراجعت أنشطة التجارة العالمية بنسبة 1.4٪ مقارنة بالعام السابق، كما انخفض التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 14٪ قياسًا بالفترة نفسها من عام 2018.

أشارت النتائج الخاصة بطلبات التصدير لقطاعات التصنيع إلى هبوط حجم الطلب منذ سبتمبر 2018، كما سجلت جميع الدول التجارية الكبرى تراجعاً في طلبات التصدير لأول مرة منذ شهر فبراير 2009. بحسب بيان الأحد.​